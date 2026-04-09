$!Asesinan a un joven y hieren a otro en ataque armado en Los Huertos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven fue asesinado y otro más resultó herido tras un ataque a balazos registrado este jueves 9 de abril en la colonia Los Huertos, al norte de Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 18:00 horas en el cruce de la Avenida del Bebedero y la calle de la Pradera, donde, según reportes oficiales, las víctimas viajaban en un vehículo cuando fueron agredidas por civiles armados.

Tras el ataque, ambos jóvenes descendieron del automóvil e intentaron refugiarse dentro de una vivienda del sector; sin embargo, fueron alcanzados por los disparos.