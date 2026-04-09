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Violencia

Asesinan a un joven y hieren a otro en ataque armado en Los Huertos, en Culiacán

Las víctimas intentaron refugiarse en una vivienda tras ser perseguidas por hombres armados; una murió en el lugar y la otra fue trasladada a un hospital
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
09/04/2026 20:03
09/04/2026 20:03

CULIACÁN._ Un joven fue asesinado y otro más resultó herido tras un ataque a balazos registrado este jueves 9 de abril en la colonia Los Huertos, al norte de Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 18:00 horas en el cruce de la Avenida del Bebedero y la calle de la Pradera, donde, según reportes oficiales, las víctimas viajaban en un vehículo cuando fueron agredidas por civiles armados.

Tras el ataque, ambos jóvenes descendieron del automóvil e intentaron refugiarse dentro de una vivienda del sector; sin embargo, fueron alcanzados por los disparos.

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En el lugar perdió la vida Francisco Javier, de 20 años de edad; mientras que su acompañante, Kevin, resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Los agresores lograron huir del lugar tras los hechos. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y acordonaron un amplio perímetro para resguardar la escena.

Se espera la llegada de agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

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