$!Asesinan a un joven y hieren a otro en ataque armado en Los Huertos, en Culiacán

CULIACÁN._ Un joven fue asesinado y otro más resultó herido tras un ataque a balazos registrado este jueves 9 de abril en la colonia Los Huertos, al norte de Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 18:00 horas en el cruce de la Avenida del Bebedero y la calle de la Pradera, donde, según reportes oficiales, las víctimas viajaban en un vehículo cuando fueron agredidas por civiles armados.
Tras el ataque, ambos jóvenes descendieron del automóvil e intentaron refugiarse dentro de una vivienda del sector; sin embargo, fueron alcanzados por los disparos.
En el lugar perdió la vida Francisco Javier, de 20 años de edad; mientras que su acompañante, Kevin, resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Los agresores lograron huir del lugar tras los hechos. Elementos de la Guardia Nacional acudieron al sitio y acordonaron un amplio perímetro para resguardar la escena.
Se espera la llegada de agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales para llevar a cabo las diligencias correspondientes.