$!Asesinan a un menor, de 15 años de edad, a espaldas del panteón de La Lima, en Culiacán

Un adolescente fue privado de la vida a balazos la tarde de este miércoles 18 de febrero en las inmediaciones de la colonia Universidad Autónoma de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán.
La víctima fue identificada en el lugar como Lucas, el cual contaba con 15 años de edad.
El ataque se registró alrededor de las 15:30 horas, a espaldas de la barda del panteón de La Lima, ubicado sobre la calle Hipócrates, entre Empírico y Demócrito, cerca del sector Ciudad Universitaria.
De acuerdo con los primeros reportes, el menor quedó tendido boca arriba en el lugar de la agresión y se encontraba descalzo cuando fue localizado sin vida.
Al sitio acudieron elementos de seguridad para acordonar el área, mientras personal de la Fiscalía General del Estado realizó las diligencias correspondientes.
Con este caso se registra la cantidad de nueve menores de edad asesinados en la entidad en el arranque del año 2026, ocho de ellos reportados en la capital sinaloense.