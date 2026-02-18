$!Asesinan a un menor, de 15 años de edad, a espaldas del panteón de La Lima, en Culiacán

Un adolescente fue privado de la vida a balazos la tarde de este miércoles 18 de febrero en las inmediaciones de la colonia Universidad Autónoma de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán.

La víctima fue identificada en el lugar como Lucas, el cual contaba con 15 años de edad.

El ataque se registró alrededor de las 15:30 horas, a espaldas de la barda del panteón de La Lima, ubicado sobre la calle Hipócrates, entre Empírico y Demócrito, cerca del sector Ciudad Universitaria.