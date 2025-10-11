$!Asesinan a un motociclista frente a las instalaciones de la Fiscalía en Navolato

Según reportes, Adrián había salido de su trabajo en su motocicleta para pasar por la colonia Centro, no obstante fue al momento de circular por la calle Jesús Almada, entre Cuauhtémoc y Sinaloa, cuando civiles armados lo atacaron a tiros.

La víctima fue identificada en el lugar como Adrián “N”, quien contaba con 39 años de edad.

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este sábado 11 de octubre frente a las oficinas del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, en Navolato.

El hombre recibió varios disparos hasta quedar tendido sobre la calle junto con su motocicleta. En cuanto a los responsables se desconocen datos sobre sus características físicas y su paradero es desconocido debido a que emprendieron la huida.

Una llamada al número de emergencias 9-1-1 sobre un motociclista lesionado de bala fue lo que provocó la movilización de las autoridades de seguridad, pues referían que la víctima estaba grave de salud frente a las instalaciones de la Fiscalía.

Elementos de la Policía Municipal y de la Secretaría de Marina arribaron para resguardar una zona mientras se aseguraban de que el hombre contara aún con signos vitales, sin embargo confirmaron que ya había fallecido.

La víctima fue descrita como un masculino de complexión delgada y tez morena, el cual al momento de su muerte vestía una playera roja, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial se encargaron de realizar las labores de campo y de juntar los indicios, mientras los agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias del caso.

El cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley, a la espera de que sus familiares lo reclamen en el Ministerio Público.