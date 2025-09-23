$!Asesinan a una joven en Juntas del Humaya, en Culiacán

CULIACÁN._ Una joven fue asesinada a balazos en un domicilio del sector Juntas del Humaya, en la zona noroeste de Culiacán, este 23 de septiembre.
Según reportes, la joven fue agredida a balazos en el interior de un domicilio, ubicado sobre la calle 18 de Febrero, entre Lechuga y Cebolla.
La víctima es identificada como Fernanda, de 22 años de edad, quien habría sido atacada cuando se disponía a salir de la vivienda.
En el sitio elementos de la Policía Estatal Preventiva acordonaron las inmediaciones de la casa, y Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado llegaron para desplegar las diligencias.