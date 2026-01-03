$!Asesinan a una mujer a balazos en la colonia Estela Ortiz de Toledo, en Culiacán

CULIACÁN._ Una mujer fue asesinada a balazos la tarde de este sábado por las calles de la colonia Estela Ortiz de Toledo, en Culiacán.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Rosendo Rodríguez, casi esquina con la calle Constituyentes Hilario Medina, cerca de las 18:15 horas de este 3 de enero.

La mujer no ha sido identificada, pero se conoce que tiene aproximadamente entre 25 y 30 años de edad.