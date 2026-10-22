Asesinan a una mujer en el Centro de Escuinapa; suman 21 casos desde junio

ESCUINAPA._ Una mujer fue asesinada con arma de fuego la noche de este jueves 22 de octubre, cuando al parecer se dirigía a su domicilio desde una gasolinera donde laboraba.

El cuerpo de la mujer, de cabello negro, complexión delgada y apariencia joven, quien vestía un uniforme azul, quedó sobre la bicicleta azul en la que se trasladaba.

La víctima recibió impactos de arma de fuego en la cabeza cuando circulaba por las calles 2 de Abril y Melchor Ocampo, en el Centro de la ciudad.

Ante la sensación de inseguridad, las calles de Escuinapa se mantienen solas, con poco tráfico vehicular y escasa presencia de personas.

El reporte a las corporaciones de auxilio se realizó alrededor de las 22:40 horas. Al lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja, quienes únicamente confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales.

Se esperaba que al sitio también arribaran peritos de la Fiscalía General de Justicia para realizar las diligencias correspondientes.

La víctima es la número 21 en la ola de feminicidios registrada en Escuinapa de junio a la fecha. En 2025, la cifra de asesinatos de mujeres en el municipio fue de apenas uno.