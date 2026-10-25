$!Asesinan a una mujer en la Colonia Ampliación Juárez, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Una mujer fue asesinada la mañana de este domingo en la Colonia Ampliación Juárez; se presume que en el hecho un hombre también resultó herido.
La víctima, con vestimenta negra, de complexión media, pelo negro largo, tez morena y con tatuajes en los brazos, de 30 a 35 años de edad, quedó en medio del Callejón de los Mangos, ubicado entre la Calle 16 de Septiembre y Matamoros. Hasta el momento no ha sido identificada.
Los hechos fueron reportados a las 05:55 horas, señalando una persona lesionada por arma de fuego. Personal militar acudió al lugar y posteriormente llegaron elementos de la Policía Estatal, donde encontraron a la mujer ya sin signos vitales.
En el sitio había varios casquillos percutidos de arma 9 milímetros.
Con este hecho suman 22 feminicidios registrado en Escuinapa de junio a la fecha.
De acuerdo a datos de Seguridad Pública, al mismo tiempo de este hecho se reportó también que a un hospital del municipio llegó una persona herida por arma de fuego, quien se identificó como Cristian Jesús “N” de 36 años, con domicilio en el mismo lugar donde fue asesinada la mujer.
El hombre presentó cuatró impactos por proyectil de arma de fuego, en el muslo, glúteo izquierdo, en mentón y en abdomen.