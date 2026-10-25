$!Asesinan a una mujer en la Colonia Ampliación Juárez, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Una mujer fue asesinada la mañana de este domingo en la Colonia Ampliación Juárez; se presume que en el hecho un hombre también resultó herido.

La víctima, con vestimenta negra, de complexión media, pelo negro largo, tez morena y con tatuajes en los brazos, de 30 a 35 años de edad, quedó en medio del Callejón de los Mangos, ubicado entre la Calle 16 de Septiembre y Matamoros. Hasta el momento no ha sido identificada.

Los hechos fueron reportados a las 05:55 horas, señalando una persona lesionada por arma de fuego. Personal militar acudió al lugar y posteriormente llegaron elementos de la Policía Estatal, donde encontraron a la mujer ya sin signos vitales.

En el sitio había varios casquillos percutidos de arma 9 milímetros.