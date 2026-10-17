$!Asesinan a una mujer en la Colonia Centro de Escuinapa; suman 20 casos desde junio

ESCUINAPA._ Una mujer, la número 20 de junio a la fecha, fue asesinada la noche de este sábado en calles de la Colonia Centro, a unas cuadras de las instalaciones de Seguridad Pública en Eecuinapa. De manera extraoficial se señaló que la mujer podría llamarse Reina y tendría poco más de 30 años, según indicaron ciudadanos que dijeron haberla visto llegar a la banqueta ubicada en la Avenida La Juventud, entre Agustina Ramírez y Veracruz, donde platicaba al parecer con otras personas.

Se indicó que este sábado se escucharon por lo menos 10 detonaciones, al parecer hechas desde una motocicleta. Después de dos detonaciones se precisó que la persona bajó para hacer otros disparos contra la mujer, lo que alertó a los vecinos. Tras el asesinato se solicitó el apoyo de los servicios de emergencia, quienes al llegar confirmaron que la mujer ya había perdido la vida, por lo que el sitio fue acordonado por elementos de Policía Municipal.