Asesinan a una mujer en la colonia Renato Vega Amador; es el segundo caso en 24 horas en Culiacán

Una mujer identificada como Rosa Angélica, de 28 años de edad, fue privada de la vida la tarde de este lunes 24 de noviembre frente a un domicilio de la colonia Renato Vega Amador, en Culiacán.

El ataque se registró alrededor de las 13:50 horas sobre la calle Abedules, entre Gorrión y Golondrina. De acuerdo con los primeros informes, la mujer habría llegado al sitio para recoger un vehículo, pero fue sorprendida por un grupo de civiles armados que abrió fuego en su contra.

Un reporte sobre una mujer herida por disparos movilizó a corporaciones de seguridad. Elementos del Ejército Mexicano arribaron al punto y confirmaron que la víctima, recostada sobre la banqueta, ya no contaba con signos vitales. De inmediato notificaron a personal de investigación para las diligencias correspondientes.