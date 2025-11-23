$!Asesinan a una mujer en un departamento del Infonavit Cañadas, en Culiacán

Asesinada a balazos fue localizada una mujer el mediodía de este domingo 23 de noviembre dentro de un departamento del Infonavit Cañadas, en Culiacán. El hecho se reportó alrededor de las 11:20 horas luego de que vecinos escucharon detonaciones de arma de fuego corta, por lo que procedieron a notificar a las autoridades.

Elementos de la Unidad Nacional de Operaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron los que respondieron al hecho. Los agentes subieron por las escaleras de uno de los pasillos, ingresaron al inmueble y hallaron a la víctima asesinada. La identidad no ha sido revelada pero la describen como una mujer de aproximadamente 35 años, de complexión robusta y tez morena.

La víctima presentó impactos de bala en la zona del estómago y tenía amarradas las muñecas de las manos y los tobillos. Según informes extraoficiales, los agresores habían intentado privarla de su libertad, no obstante la acribillaron en el sitio. Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano para apoyar con las labores correspondientes. Más tarde arribaron los peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias y trabajos de campo correspondientes.