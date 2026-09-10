$!Asesinan a una mujer frente a una guardería en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN. _Una mujer fue asesinada a balazos durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre, frente a una guardería ubicada en las inmediaciones de la colonia Centro de Mazatlán.
El reporte de disparos fue recibido por las autoridades alrededor de las 05:00 horas, en el cruce de las calles Betancourt y Miramar, donde vecinos del sector escucharon al menos tres detonaciones de arma de fuego.
Tras salir de sus viviendas para verificar lo ocurrido, los habitantes localizaron el cuerpo de una mujer tirado detrás de una camioneta estacionada en dicha esquina, por lo que dieron aviso a las corporaciones de seguridad.
Elementos de seguridad se trasladaron al sitio y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. Paramédicos de Cruz Roja acudieron tras recibir la solicitud de apoyo de los policías municipales, pero únicamente confirmaron el fallecimiento.
La zona fue acordonada por agentes municipales y elementos del Ejército, quienes resguardaron el lugar del ataque en espera de personal pericial de la Fiscalía General del Estado.
Hasta el momento, la víctima permanece en calidad de desconocida y las autoridades no han precisado sus datos generales.
El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanecerá a la espera de ser identificado y reclamado por sus familiares.