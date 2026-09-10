$!Asesinan a una mujer frente a una guardería en el Centro de Mazatlán

MAZATLÁN. _Una mujer fue asesinada a balazos durante la madrugada de este jueves 10 de septiembre, frente a una guardería ubicada en las inmediaciones de la colonia Centro de Mazatlán.

El reporte de disparos fue recibido por las autoridades alrededor de las 05:00 horas, en el cruce de las calles Betancourt y Miramar, donde vecinos del sector escucharon al menos tres detonaciones de arma de fuego.

Tras salir de sus viviendas para verificar lo ocurrido, los habitantes localizaron el cuerpo de una mujer tirado detrás de una camioneta estacionada en dicha esquina, por lo que dieron aviso a las corporaciones de seguridad.