$!Asesinan a una mujer y hieren a un hombre tras persecución armada en el sector Issstesin de Culiacán

Una mujer asesinada y un hombre herido fue el saldo que dejó una persecución armada registrada la noche de este lunes en la colonia Los Olivos, en el sector Issstesin de Culiacán.
Según reportes preliminares, ambas víctimas se encontraban viajando en una motocicleta por las calles del sector cuando sus agresores empezaron a perseguirlos y dispararles con armas de fuego.
La agresión culminó en la calle de Caspe, entre Castizas y Racimal. En el punto terminó perdiendo la vida la mujer debido a la gravedad de sus heridas, sin embargo el varón fue trasladado hacia un hospital tras presentar una lesión de bala en la zona del abdomen.
El hecho fue reportado al número de emergencias 911 alrededor de las 18:30 horas de este 23 de febrero, provocando la movilización de elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal Preventiva, quienes arribaron al punto para dar fe del hecho.
La zona en donde fue hallada la occisa fue asegurada para preservar la escena. Su identidad no ha sido revelada, pero la describen como una mujer robusta que vestía pantalón negro, tenis del mismo color y playera azul marino; además llevaba una bolsa, al parecer de regalo.
También fue localizado un casco, presuntamente del masculino, cuya identificación tampoco ha sido dada a conocer.
Personal de la Fiscalía General del Estado arribó para realizar los trabajos de campo y diligencias correspondientes. En el pavimento fueron asegurados varios casquillos percutidos de arma de fuego, dejando indicios de que la agresión ocurrió en el lugar.