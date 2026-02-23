$!Asesinan a una mujer y hieren a un hombre tras persecución armada en el sector Issstesin de Culiacán

Una mujer asesinada y un hombre herido fue el saldo que dejó una persecución armada registrada la noche de este lunes en la colonia Los Olivos, en el sector Issstesin de Culiacán.

Según reportes preliminares, ambas víctimas se encontraban viajando en una motocicleta por las calles del sector cuando sus agresores empezaron a perseguirlos y dispararles con armas de fuego.

La agresión culminó en la calle de Caspe, entre Castizas y Racimal. En el punto terminó perdiendo la vida la mujer debido a la gravedad de sus heridas, sin embargo el varón fue trasladado hacia un hospital tras presentar una lesión de bala en la zona del abdomen.