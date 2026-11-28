Las víctimas mortales hasta el momento no han sido identificadas, pero se trata de una mujer y un hombre, quienes quedaron sin vida en un domicilio.

ESCUINAPA._ Dos personas fueron asesinadas a balazos este sábado 28 de noviembre en la colonia Santa Lucía, mientras una menor resultó gravemente herida.

La menor es Génesis Viridiana “N”, de 14 años, quien presenta heridas por arma de fuego en el brazo derecho, con orificio de entrada y salida; así como fractura al parecer en cadera y subluxación de un hombro.

Los hechos se presentaron este sábado en la calle 16 de Septiembre y Mariano Escobedo, alrededor de las 20:15 horas .

Al lugar acudieron elementos de seguridad y auxilio. Paramédicos declararon sin vida a la pareja, mientras la mejor fue trasladada a recibir atención médica a un hospital.