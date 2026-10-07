$!Asesinan a una mujer y un hombre en un automóvil en la Colonia Flores Magón, en Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer y un hombre murieron acribillados a balazos a bordo de su automóvil, en la Colonia Flores Magón.

El ataque se registró a las 23:55 horas del martes, sobre la Calle Gladiolas entre Primavera y Margarita de la Flores Magón.

Al parecer, la pareja fue atacada a balazos a bordo de su automóvil Hyundai Grand i10 Sedán, cuando salía del estacionamiento de un edificio de departamentos ubicado en la zona.