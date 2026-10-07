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Violencia

Asesinan a una mujer y un hombre en un automóvil en la Colonia Flores Magón, en Mazatlán

La pareja salía del estacionamiento de un edificio de departamentos en la zona cuando fue agredida
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
07/10/2026 06:48
07/10/2026 06:48

MAZATLÁN._ Una mujer y un hombre murieron acribillados a balazos a bordo de su automóvil, en la Colonia Flores Magón.

El ataque se registró a las 23:55 horas del martes, sobre la Calle Gladiolas entre Primavera y Margarita de la Flores Magón.

Al parecer, la pareja fue atacada a balazos a bordo de su automóvil Hyundai Grand i10 Sedán, cuando salía del estacionamiento de un edificio de departamentos ubicado en la zona.

$!Asesinan a una mujer y un hombre en un automóvil en la Colonia Flores Magón, en Mazatlán

Las detonaciones movilizaron a las corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio, Bomberos Veteranos trataron de auxiliar a las víctimas, pero ya no contaban con signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales y elementos de las fuerzas federales establecieron un cordón de seguridad durante las diligencias de ley.

Al momento se desconoce la identidad de las víctimas.

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