Asesinan a una pareja a balazos en el Centro de Culiacán; escena quedó en medio del circuito del Maratón

CULIACÁN._ A pocas horas del arranque de la edición 35 del Maratón Internacional de Culiacán 2026, un hombre y una mujer fueron asesinados a balazos durante la madrugada de este domingo 18 de enero en la colonia Centro.

El hecho se registró alrededor de las 03:00 horas en el cruce de la calle Mariano Escobedo y la avenida Vicente Guerrero.

La autoridad informó que un reporte sobre detonaciones de arma de fuego y el hallazgo de dos personas sin vida generó la movilización de corporaciones de seguridad.

Sin embargo, nada se hizo público ni se tuvieron detalles del hecho hasta después del mediodía del domingo, una vez que el evento del Maratón Internacional de Culiacán ya estaba por terminar.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron al sitio y confirmaron el doble homicidio, por lo que procedieron a delimitar el área para preservar la escena.

El hecho ocurrió a unas calles de la meta y llegada del Maratón.

La mujer asesinada fue descrita de complexión delgada y tez morena clara, de cabello negro; vestía una blusa morada, un pantalón de mezclilla y tenis color negros.

Por su parte, el hombre era de tez morena clara y de complexión delgada; tenía puesto un pantalón negro, suéter verde de gorro y tenis color gris. Ambos contaban con aproximadamente 30 años de edad.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial realizó el procesamiento del lugar, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Cabe señalar que las autoridades se demoraron menos de una hora para proceder con el levantamiento y trasladado de los cuerpos hacia el anfiteatro, debido a que en menos de tres horas se iba a dar el banderazo inicial para la celebración del Maratón Internacional.

Para ello, autoridades de distintas corporaciones de seguridad se desplegaron por la colonia Centro de la ciudad para cerrar algunas de las vialidades y brindar protección a la ciudadanía.

Al tradicional evento asistieron funcionarios importantes, tales como el Gobernador Rubén Rocha Moya y el Alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Asimismo, se registró la asistencia de hasta 3 mil 891 competidores para la carrera.