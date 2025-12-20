$!Asesinan a una pareja a balazos frente a un arroyo de la colonia 5 de Febrero, en Culiacán

Un hombre y una mujer fueron privados de la vida la tarde de este sábado tras ser atacados a balazos frente a un arroyo de la colonia 5 de Febrero, al sur de Culiacán.

El hecho se registró alrededor de las 13:00 horas en el cruce de la calle Arroyo número 2 y Agua Prieta. Refieren que vecinos reportaron al número de emergencias 9-1-1 luego de haber escuchado detonaciones de arma de fuego.

Elementos del Ejército se movilizaron a la zona para responder al reporte, siendo en el punto antes mencionado donde encontraron a ambas personas ya sin signos vitales y con múltiples heridas provocadas por disparos de arma de fuego.