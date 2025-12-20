$!Asesinan a una pareja a balazos frente a un arroyo de la colonia 5 de Febrero, en Culiacán

Un hombre y una mujer fueron privados de la vida la tarde de este sábado tras ser atacados a balazos frente a un arroyo de la colonia 5 de Febrero, al sur de Culiacán.
El hecho se registró alrededor de las 13:00 horas en el cruce de la calle Arroyo número 2 y Agua Prieta. Refieren que vecinos reportaron al número de emergencias 9-1-1 luego de haber escuchado detonaciones de arma de fuego.
Elementos del Ejército se movilizaron a la zona para responder al reporte, siendo en el punto antes mencionado donde encontraron a ambas personas ya sin signos vitales y con múltiples heridas provocadas por disparos de arma de fuego.
Según reportes preliminares, dos civiles armados a bordo de una motocicleta fueron los que se le acercaron a la pareja para dispararles en repetidas ocasiones, privándolos de la vida casi de forma instantánea.
La mujer fue identificada como María Luisa, de 48 años de edad y de oficio costurera, mientras que el hombre permanece en calidad de desconocido.
La zona fue asegurada por los efectivos, facilitando las labores de los peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado, quienes ingresaron a la escena para realizar las labores de campo.
Ambos cuerpos fueron llevados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde los familiares podrán reconocerlos y luego reclamarlos ante el Ministerio Público con su debido proceso legal.