$!Asesinan a una persona dentro de camioneta del Ayuntamiento de Culiacán, en el sector Villa Universidad

Una persona fue asesinada a balazos la tarde de este martes 31 de marzo al interior de una camioneta del Ayuntamiento de Culiacán, en la colonia Villa Universidad.

El hecho se registró alrededor de las 16:30 horas sobre la calle Galileo, entre Sócrates y Universo, donde se reportaron detonaciones de arma de fuego.

Al arribar al lugar, elementos del Ejército Mexicano localizaron una camioneta oficial rotulada con logotipos del Ayuntamiento, la cual presentaba múltiples impactos de bala, principalmente en la puerta del lado del conductor, así como en el parabrisas frontal.

De acuerdo con los reportes, dentro de la unidad se encontraba una persona, quien fue hallada sin vida; sin embargo, hasta el momento no se ha dado a conocer su identidad ni si laboraba en el Ayuntamiento.