$!Asesinan a vecino de la Flores Magón e incendian su casa en Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado con un desarmador y su vivienda incendiada en la colonia Flores Magón, en la capital sinaloense.

La víctima fue identificada en el lugar como Juan Luis, alias “El Cachorro”, de 51 años, quien fue encontrado sin vida dentro de su domicilio, luego de que elementos de Bomberos sofocaran un incendio en la vivienda.

El cuerpo de la víctima, quien laboraba en una tienda, presentaba una herida de arma blanca producida por un desarmador en la zona del cuello.