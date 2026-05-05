Seguridad
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Jornada violenta

Asesinan a vecino de la Flores Magón e incendian su casa en Culiacán

Juan Luis, de 51 años fue privado de la vida en su casa; el inmueble fue quemado tras la agresión. Tras sofocar el incendio en la vivienda, Bomberos localizaron el cuerpo de la víctima
Noroeste Redacción
Noroeste Redacción |
05/05/2026 15:48
05/05/2026 15:48

CULIACÁN. _ Un hombre fue asesinado con un desarmador y su vivienda incendiada en la colonia Flores Magón, en la capital sinaloense.

La víctima fue identificada en el lugar como Juan Luis, alias “El Cachorro”, de 51 años, quien fue encontrado sin vida dentro de su domicilio, luego de que elementos de Bomberos sofocaran un incendio en la vivienda.

El cuerpo de la víctima, quien laboraba en una tienda, presentaba una herida de arma blanca producida por un desarmador en la zona del cuello.

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El hallazgo ocurrió en la intersección de las calles Sorgo y del Maíz, tras un reporte ciudadano sobre un siniestro en el inmueble.

Al controlar el fuego, los rescatistas localizaron el cadáver y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para iniciar las investigaciones correspondientes.

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Vecinos del sector señalaron no haber percibido incidentes previos a la llegada de los cuerpos de auxilio. Personal pericial ordenó el traslado de los restos al Servicio Médico Forense.

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