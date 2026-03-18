Asesinan a velador durante robo en recicladora al sur de Mazatlán

MAZATLÁN. _ Un velador de una recicladora fue asesinado con disparos de arma de fuego durante un robo registrado la madrugada de este miércoles en la colonia Tercera Ampliación de Urías, al sur de Mazatlán.

El hecho se registró alrededor de las 02:00 horas, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana realizaban recorridos de vigilancia sobre la carretera Internacional México 15, a la altura del kilómetro 283.

Durante el patrullaje, los agentes detectaron a tres hombres que empujaban una motocicleta sobre el acotamiento. Al notar la presencia policial, los sujetos abandonaron diversos objetos, entre ellos un bidón con combustible, y huyeron en sentido contrario.

Al aproximarse a una recicladora cercana, los elementos escucharon quejidos, por lo que ingresaron al lugar y localizaron al velador con heridas de arma de fuego. De inmediato solicitaron apoyo de paramédicos.

Socorristas de Cruz Roja acudieron al sitio; sin embargo, al valorar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La zona fue acordonada en espera del personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que realizó las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.