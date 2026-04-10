$!Asesinan a vendedor de carbón en la colonia Nueva Galaxia, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre que presuntamente se desempeñaba como vendedor de carbón fue asesinado a balazos durante el mediodía de este viernes en la colonia Nueva Galaxia, en el sector norte de Culiacán.
Con este hecho, suman tres homicidios registrados en lo que va del viernes 10 de abril en la ciudad.
El ataque se registró sobre la calle Tamazula, entre Marte y Júpiter, donde la víctima quedó tendida sobre la vía pública tras la agresión armada.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindar atención médica; sin embargo, confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.
Tras el reporte, elementos del Ejército Mexicano se trasladaron al lugar, donde aseguraron el perímetro y establecieron un cerco de seguridad, lo que derivó en el cierre parcial de calles aledañas para facilitar las labores de las autoridades.
En la escena fueron localizados diversos casquillos percutidos de arma de fuego de alto calibre. La víctima, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente, vestía playera verde y pantalón oscuro.
El área permaneció bajo resguardo de fuerzas de seguridad en espera de peritos y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo para continuar con las investigaciones.