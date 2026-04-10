$!Asesinan a vendedor de carbón en la colonia Nueva Galaxia, al norte de Culiacán

CULIACÁN. _ Un hombre que presuntamente se desempeñaba como vendedor de carbón fue asesinado a balazos durante el mediodía de este viernes en la colonia Nueva Galaxia, en el sector norte de Culiacán.

Con este hecho, suman tres homicidios registrados en lo que va del viernes 10 de abril en la ciudad.

El ataque se registró sobre la calle Tamazula, entre Marte y Júpiter, donde la víctima quedó tendida sobre la vía pública tras la agresión armada.