Asesinan a vendedor de carnitas en la colonia Lomas de Imala, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre dedicado a la venta de carnitas y chicharrón fue asesinado a balazos la mañana de este domingo 7 de diciembre en la colonia Lomas de Imala, en el sector nororiente de Culiacán.

La víctima identificada como Wenceslao, de 48 años de edad, quien se encontraba atendiendo su negocio cuando fue atacado por un grupo armado que abrió fuego en su contra con armas largas.

De acuerdo con los primeros informes, Wenceslao tenía varios meses operando su negocio en la banqueta de la avenida Tamazula, entre las calles Quetzali y Moctezuma.

Vecinos del lugar señalaron que el hombre solía instalarse desde temprano para vender sus productos, actividad que realizaba incluso los fines de semana.

La agresión fue reportada al número de emergencias 911 alrededor de las 10:00 horas, cuando testigos alertaron sobre una balacera y la presencia de un hombre gravemente herido que estaba perdiendo abundante sangre.

Ante el llamado, corporaciones de los tres niveles de gobierno se movilizaron hacia el sitio para verificar la situación.

Al llegar, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmaron que el comerciante había fallecido en el lugar.

Testigos mencionaron que los agresores viajaban en un vehículo del que no se proporcionaron características y que descendieron para disparar repetidamente contra el vendedor, quien cayó sin vida casi de manera instantánea junto a la barda de una yarda de camiones donde colocaba su puesto.

En la zona quedaron esparcidos casquillos de arma larga, mismos que fueron asegurados más tarde por personal de la Fiscalía General del Estado.

Peritos y agentes investigadores realizaron el levantamiento de evidencias y las diligencias correspondientes para iniciar la carpeta de investigación que permitirá esclarecer el homicidio.