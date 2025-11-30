$!Asesinan a veracruzano frente a una escuela de la colonia CNOP, al sur de Culiacán

Un hombre originario del estado de Veracruz fue privado de la vida a balazos la tarde de este domingo 30 de noviembre frente a la escuela primaria Ignacio Zaragoza, en la colonia CNOP, al sur de Culiacán.
La víctima respondía al nombre de Roberto, quien contaba con aproximadamente 50 años de edad y era vecino del sector.
El hecho se reportó alrededor de la 13:20 horas en la calle Adolfo Ruiz Cortines, entre Presidente Ignacio Comonfort y Manuel de la Peña, en los límites con la colonia Lázaro Cárdenas.
Según informes preliminares, un civil armado fue el que lo sorprendió para atacarlo a tiros en repetidas ocasiones, huyendo rápidamente del lugar.
La víctima se encontraba cargando un vehículo en el cual llevaba mercancía que presuntamente vendía. Su cuerpo quedó recostado boca arriba en la banqueta junto a la unidad, con heridas de bala en zonas vitales.
Elementos del Ejército Mexicano respondieron al hecho, sin embargo no pudieron hacer nada para rescatar a la víctima pues ya no contaba con signos vitales, por lo que acordonaron la zona con cinta amarilla de precaución.
Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial llevaron a cabo las labores de campo y los policías de investigación se encargaron de las diligencias correspondientes.
El cuerpo fue llevado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense para aplicar la autopsia de ley.