$!Asesinan a veracruzano frente a una escuela de la colonia CNOP, al sur de Culiacán

Un hombre originario del estado de Veracruz fue privado de la vida a balazos la tarde de este domingo 30 de noviembre frente a la escuela primaria Ignacio Zaragoza, en la colonia CNOP, al sur de Culiacán.

La víctima respondía al nombre de Roberto, quien contaba con aproximadamente 50 años de edad y era vecino del sector.

El hecho se reportó alrededor de la 13:20 horas en la calle Adolfo Ruiz Cortines, entre Presidente Ignacio Comonfort y Manuel de la Peña, en los límites con la colonia Lázaro Cárdenas.

Según informes preliminares, un civil armado fue el que lo sorprendió para atacarlo a tiros en repetidas ocasiones, huyendo rápidamente del lugar.