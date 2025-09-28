Seguridad
Violencia

Asesinan al joven Eduardo de Jesús en el patio de un domicilio del Campo El Diez, en Culiacán

La víctima se encontraba sentado en una silla en un convivio cuando sujetos armados que iban a pie se acercaron para dispararle y privarlo de la vida
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
28/09/2025 15:17
28/09/2025 15:17

Un joven hombre identificado como Eduardo de Jesús, de 26 años de edad y trabajador de una inmobiliaria, fue asesinado a balazos durante la tarde de este domingo 28 de septiembre en el patio de una vivienda que se encuentra en el Campo El Diez, al sur de la ciudad de Culiacán.

El homicidio se registró poco después de las 12:00 horas, entre las calle Tercera Y Onceava. Eduardo de Jesús se encontraba sentado en una silla frente a un domicilio cuando sujetos armados se le acercaron para dispararle en más de una ocasión y entonces privarlo de la vida.

Testigos indican que los agresores iban a pie y que rápidamente emprendieron la huida al atacar a balazos a su víctima, por lo tanto su paradero sigue siendo desconocido.

Una llamada al número de emergencia 911 sobre un ataque armado alertó a las autoridades de seguridad, siendo personal de la Secretaría de Marina los que arribaron para responder al hecho.

El personal marino dio fe de que en el lugar se encontraba un joven asesinado a balazos, por lo tanto procedieron a desplegarse alrededor del área y montaron un dispositivo de seguridad.

La zona quedó bajo resguardo para facilitar las labores de los peritos de la Dirección General de Investigación Pericial, quienes se encargaron de realizar las labores de campo.

En tanto, agentes de la Fiscalía General del Estado se encargaron de llevar a cabo la diligencias del caso y ordenaron el traslado del cuerpo hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense.

#Violencia
#Homicidio
