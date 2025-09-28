$!Asesinan al joven Eduardo de Jesús en el patio de un domicilio del Campo El Diez, en Culiacán

Un joven hombre identificado como Eduardo de Jesús, de 26 años de edad y trabajador de una inmobiliaria, fue asesinado a balazos durante la tarde de este domingo 28 de septiembre en el patio de una vivienda que se encuentra en el Campo El Diez, al sur de la ciudad de Culiacán.

El homicidio se registró poco después de las 12:00 horas, entre las calle Tercera Y Onceava. Eduardo de Jesús se encontraba sentado en una silla frente a un domicilio cuando sujetos armados se le acercaron para dispararle en más de una ocasión y entonces privarlo de la vida.

Testigos indican que los agresores iban a pie y que rápidamente emprendieron la huida al atacar a balazos a su víctima, por lo tanto su paradero sigue siendo desconocido.