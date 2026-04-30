$!Asesinan al líder del STASAC en su casa en Brisas del Humaya, Culiacán

CULIACÁN. _ El líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán (STASAC), Homar Salas Gastélum, fue asesinado la mañana de este jueves 30 de abril dentro de su domicilio, ubicado en la colonia Brisas del Humaya, al norte de la capital sinaloense.

En el lugar también perdió la vida su escolta, identificado como Benjamín “N”, de acuerdo con información recabada en el sitio, luego de que ambos fueran atacados a balazos por sujetos armados que irrumpieron en la vivienda y abrieron fuego en su contra.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión se registró alrededor de las 08:30 horas en un inmueble situado entre la calle 12 Oriente y la calle Norte 3A, en dicho sector de la ciudad. Tras el ataque, el cuerpo de Salas Gastélum quedó en la cochera del domicilio. En el sitio también se reportó a una persona gravemente herida; minutos después, autoridades confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La vivienda presentó múltiples impactos de arma de fuego, lo que evidencia la intensidad de las detonaciones registradas durante la agresión. Luego de los hechos, los responsables se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno acudieron al lugar, donde implementaron un operativo y acordonaron el área para realizar las diligencias correspondientes.

Cabe recordar que el pasado 18 de febrero del presente año, el mismo domicilio ya había sido blanco de un ataque armado, el cual dejó daños materiales en la propiedad.