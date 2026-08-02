$!Asesinan con arma blanca a un hombre en Alturas del Sur, Culiacán

CULIACÁN._ Antonio “N”, de 32 años de edad, murió tras ser agredido con arma blanca durante la madrugada de este domingo 2 de agosto en el Fraccionamiento Alturas del Sur, en el sector sur de Culiacán.

Durante el ataque, el responsable le provocó lesiones en el tórax y cuello que ocasionaron su fallecimiento, aproximadamente a las 04:00 horas, por la Calle Monte Aneto.

El cuerpo de la víctima quedó tendido a un costado de su camioneta, a la orilla de la banqueta, frente al domicilio donde supuestamente residía.