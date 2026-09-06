Asesinan con arma blanca a un hombre en una villa ubicada sobre la carretera Escuinapa-Teacapán

ESCUINAPA._ Un hombre fue encontrado con heridas de arma blanca y sin vida al interior de una villa localizada a un costado de la carretera Escuinapa-Teacapán.

El reporte del homicidio se emitió a las 05:30 horas, indicando el hotel Villas Coral ubicado a un costado de la carretera Escuinapa-Teacapán.

Al parecer, el huésped ya herido, alcanzó a solicitar ayuda vía telefónica a la recepcionista, quien de inmediato solicitó una ambulancia para que le brindaran atención médica, pero a la llegada de los cuerpos de auxilio el lesionado ya no contaba con signos vitales a causa de heridas con un objeto punzocortante.

La zona fue acordonada por policías municipales quienes dieron parte al personal pericial de la Fiscalía General del Estado, que se encargó de las diligencias correspondientes.

El occiso fue identificado por un familiar como Luis Ángel “N”, de 29 años de edad y con domicilio en Teacapán.