$!Asesinan con arma corta a un hombre en las calles del fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán

Un vecino del fraccionamiento Santa Rocío, en el sector poniente de Culiacán, fue asesinado a balazos la tarde de este domingo a pocos metros de su vivienda.

La víctima fue identificada como Héctor Manuel, de 45 años de edad y quien era vecino del sector.

El hecho se reportó alrededor de las 15:20 horas, en el cruce de la calle Monte Tabor y avenida Desierto de Zin. Según primeros reportes, al menos un civil armado se le acercó para agredirlo a tiros con un arma de fuego de corto calibre.

Elementos de la Secretaría de Marina arribaron al lugar para dar fe del hecho, encontrando en el pavimento el cuerpo del masculino recostado boca arriba con múltiples heridas de bala.