$!Asesinan con arma corta a un hombre en las calles del fraccionamiento Santa Rocío, en Culiacán

Un vecino del fraccionamiento Santa Rocío, en el sector poniente de Culiacán, fue asesinado a balazos la tarde de este domingo a pocos metros de su vivienda.
La víctima fue identificada como Héctor Manuel, de 45 años de edad y quien era vecino del sector.
El hecho se reportó alrededor de las 15:20 horas, en el cruce de la calle Monte Tabor y avenida Desierto de Zin. Según primeros reportes, al menos un civil armado se le acercó para agredirlo a tiros con un arma de fuego de corto calibre.
Elementos de la Secretaría de Marina arribaron al lugar para dar fe del hecho, encontrando en el pavimento el cuerpo del masculino recostado boca arriba con múltiples heridas de bala.
El personal castrense solicitó la intervención del equipo de rescate, siendo paramédicos de la Cruz Roja Mexicana los que se encargaron de asistir a la víctima, sin embargo cubrieron su cuerpo con una manta azul y se retiraron al confirmar que ya había fallecido.
La zona quedó acordonada con cinta amarilla de precaución para preservar la escena, a la espera de que arriben los peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes.
En el sitio se encontraron casquillos percutidos de arma corta, dejando indicios de que el ataque armado ocurrió en el lugar.