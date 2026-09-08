$!Asesinan con disparos a Artemio en una gasolinera de Villa Unión, al sur de Mazatlán

MAZATLÁN._ La mañana de este martes, Artemio, vecino de Villa Unión, fue privado de la vida tras un ataque con disparos de arma de fuego cuando se encontraba en una gasolinera.

El ataque se reportó a las 08:30 horas, indicando la gasolinera ubicada sobre el Bulevar Niños Héroes y la intersección con la carretera Libre Mazatlán-Durango, a la altura de Villa Unión.

Artemio "N", de 59 años, como fue identificado en el lugar, se encontraba a bordo de una motocicleta cuando fue acribillado con disparos de arma de fuego.