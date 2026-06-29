$!Asesinan con disparos de carro a carro a policía de Investigación en Mazatlán

MAZATLÁN._ Un agente de la policía de investigación murió tras ser acribillado con disparos de arma de fuego cuando llegaba a su domicilio a bordo de una camioneta.

El ataque se reportó a las 21:20 horas, en calles del fraccionamiento La Cantera II, ubicado al oriente de la ciudad.

Según versiones en el lugar, el policía de Investigación en activo, llegaba a su domicilio y al parecer, hombres armados que ya lo esperaban se le emparejaron en otro vehículo y le dispararon en al menos tres ocasiones.