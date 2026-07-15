Asesinan con machete a joven de 22 años en el ejido Mayocoba, en Ahome

Un joven fue asesinado la tarde de este miércoles 15 de julio tras ser atacado presuntamente con machetes por tres hombres en el ejido Mayocoba, perteneciente a la sindicatura Villa de Ahome, en Ahome.

El hecho fue reportado alrededor de las 15:35 horas al número de emergencias 911, luego de que habitantes de la comunidad informaran sobre una persona gravemente herida e inconsciente sobre la vía pública, frente a las instalaciones de la Junta de Agua Potable.

De acuerdo con la información recabada por las autoridades, Ángel Enrique, de 22 años y vecino del ejido Mayocoba, fue sorprendido por tres sujetos que llegaron al lugar a bordo de motocicletas y presuntamente lo atacaron con machetes. Tras la agresión, los responsables huyeron.

Paramédicos de los Servicios de Urgencias Médicas Municipales de Ahome acudieron para brindarle atención prehospitalaria; sin embargo, al valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome acordonaron el área para preservar la escena, mientras personal de la Vicefiscalía Regional Zona Norte y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el procesamiento del lugar.

Gracias a señalamientos de personas que presenciaron el crimen, los agentes lograron ubicar y detener a uno de los sujetos que presuntamente participó en la riña.

Tras concluir la recolección de indicios, se ordenó el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a una funeraria de guardia, donde permanecerá bajo resguardo del Ministerio Público mientras es entregado a sus familiares.

Por su parte, el detenido fue trasladado a la ciudad de Los Mochis. Ahí fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el homicidio y definir la situación jurídica del presunto agresor.