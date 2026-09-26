Asesinan de un balazo a otra mujer en Escuinapa; es la séptima en septiembre

CULIACÁN._ Una mujer fue asesinada de un balazo en la cabeza dentro de una vivienda, habilitada como tienda de abarrotes, en la Colonia Insurgentes en Escuinapa.

La víctima fue identificada por sus familiares como Enedina “N”, de 56 años de edad, de acuerdo a las autoridades.

Según los datos recabados, alrededor de las 15:30 horas de este sábado se reportó a una persona herida por arma de fuego dentro de un abarrotes ubicado por la Calle Aldama, en la Colonia Insurgentes.

Al lugar acudieron elementos militares a bordo de dos unidades y la Policía Estatal, y acordonaron la zona de los hechos.

Señalaron que personas en el lugar de los hechos manifiestan que no vieron nada, solo escucharon detonaciones y vieron el cuerpo de Enedina, el cual estaba tirado en el piso dentro del abarrotes.

La mujer tenía un balazo en la parte posterior de la cabeza.

Se reportó que en la calle fue localizado un casquillo percutido, al parecer de calibre 9 milímetros, y la mira de un arma.

En Escuinapa, siete mujeres han sido asesinadas en 26 días de septiembre, mientras hay registro de 109 en Sinaloa desde 1 de enero hasta la fecha.

Además, Enedina es la mujer 22 asesinada en el estado del 1 al 26 de septiembre de 2026.