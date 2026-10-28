$!Asesinan de varios disparos a una mujer en la colonia Flores Magón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer fue asesinada a balazos la noche del martes 27 de octubre en calles de la colonia Flores Magón.

Las detonaciones de arma de fuego se escucharon a las 22:50 horas, sobre la calle Mimosa entre las calles Bugambilias y Vereda de la mencionada colonia.

Al parecer, la mujer fue perseguida por hombres armados quienes le dieron alcance y le dispararon en al menos tres ocasiones según relato de vecinos que vieron interrumpido su sueño.