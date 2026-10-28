$!Asesinan de varios disparos a una mujer en la colonia Flores Magón de Mazatlán

MAZATLÁN._ Una mujer fue asesinada a balazos la noche del martes 27 de octubre en calles de la colonia Flores Magón.
Las detonaciones de arma de fuego se escucharon a las 22:50 horas, sobre la calle Mimosa entre las calles Bugambilias y Vereda de la mencionada colonia.
Al parecer, la mujer fue perseguida por hombres armados quienes le dieron alcance y le dispararon en al menos tres ocasiones según relato de vecinos que vieron interrumpido su sueño.
Alertados por los disparos, elementos de las fuerzas federales cercanas al lugar del ataque y paramédicos de Bomberos Veteranos valoraron a la mujer agredida, pero ya no presentaba signos vitales a causa de las heridas de bala en su cuerpo.
Peritos de la Fiscalía General del Estado se encargaron del procesamiento de la escena y el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense.
La occisa de aproximadamente 30 años, permanece en calidad de desconocida hasta el momento.
Con este hecho, se eleva a 12 el número de feminicidios registrados en Mazatlán, igualando el récord de los meses de agosto y septiembre que cerraron con esa misma cifra.