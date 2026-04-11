$!Asesinan mujer dentro de una casa en Juntas del Humaya, Culiacán; van 5 esta semana

Dentro de un domicilio fue asesinada a balazos una mujer durante la mañana de este sábado, en la colonia juntas de Humaya al noroeste de Culiacán.
El crimen fue reportado aproximadamente a las 11:30 horas de este 11 de abril, sobre la calle Dieciocho de Febrero, entre las calles Cebolla y Berenjena.
Al acudir al hecho, elementos del Ejército Mexicano, confirmaron la presencia de una mujer con lesiones por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, y que no contaba con signos vitales.
Hasta el momento no han trascendido datos sobre la víctima ni las características físicas, ya que se encuentra dentro del domicilio.
La escena fue acordonada sobre la banqueta a la entrada de una vivienda.
La Fiscalía General del Estado arribó a la escena para recoger indicios y comenzar la investigación del crimen.
Este se trata del quinto asesinato de una mujer durante esta semana en distintos puntos y hechos en Sinaloa, todos hasta el momento concentrados en la capital Culiacán.