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Violencia

Asesinan mujer dentro de una casa en Juntas del Humaya, Culiacán; van 5 esta semana

El crimen fue reportado sobre la calle Dieciocho de Febrero, entre las calles Cebolla y Berenjena
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
11/04/2026 12:44
11/04/2026 12:44

Dentro de un domicilio fue asesinada a balazos una mujer durante la mañana de este sábado, en la colonia juntas de Humaya al noroeste de Culiacán.

El crimen fue reportado aproximadamente a las 11:30 horas de este 11 de abril, sobre la calle Dieciocho de Febrero, entre las calles Cebolla y Berenjena.

Al acudir al hecho, elementos del Ejército Mexicano, confirmaron la presencia de una mujer con lesiones por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, y que no contaba con signos vitales.

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Hasta el momento no han trascendido datos sobre la víctima ni las características físicas, ya que se encuentra dentro del domicilio.

La escena fue acordonada sobre la banqueta a la entrada de una vivienda.

La Fiscalía General del Estado arribó a la escena para recoger indicios y comenzar la investigación del crimen.

Este se trata del quinto asesinato de una mujer durante esta semana en distintos puntos y hechos en Sinaloa, todos hasta el momento concentrados en la capital Culiacán.

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