$!Asesinan mujer dentro de una casa en Juntas del Humaya, Culiacán; van 5 esta semana

Dentro de un domicilio fue asesinada a balazos una mujer durante la mañana de este sábado, en la colonia juntas de Humaya al noroeste de Culiacán.

El crimen fue reportado aproximadamente a las 11:30 horas de este 11 de abril, sobre la calle Dieciocho de Febrero, entre las calles Cebolla y Berenjena.

Al acudir al hecho, elementos del Ejército Mexicano, confirmaron la presencia de una mujer con lesiones por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, y que no contaba con signos vitales.