$!Asesinan un hombre a balazos en la Ampliación 5 de Febrero, en Culiacán

Un hombre identificado como José Antonio, de 66 años, fue localizado asesinado a balazos durante la mañana de este sábado 20 de junio al interior de una vivienda ubicada en la Colonia Ampliación 5 de Febrero, en Culiacán. El hallazgo fue reportado alrededor de las 09:00 horas en un domicilio situado sobre la Calle Palo Verde, en la periferia de dicho sector, una zona caracterizada por áreas enmontadas.







De acuerdo con los primeros informes, familiares de la víctima se encontraban buscándolo cuando ingresaron al inmueble y lo encontraron sin vida, por lo que dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencia. Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana acudieron al sitio para atender el reporte y confirmaron que el hombre presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego. Tras corroborar el homicidio, las corporaciones de seguridad acordonaron el área para preservar posibles evidencias mientras arribaban agentes investigadores y peritos de la Fiscalía General del Estado.



