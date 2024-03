”Lamentable porque los feminicidios se siguen dando en Sinaloa, se siguen dando en Mazatlán, lamentable porque la violencia intrafamiliar en Mazatlán es una característica que nos mancha como ciudad, que desde hace por lo menos los últimos 10 años no baja esta incidencia, porque lógicamente tiene que ver con ya la vida propia de cada ciudadano, no es tema donde la autoridad se pueda meter a una vivienda a ver qué discuten o qué hacen”, expresó el Alcalde Édgar González Zataráin.

El Presidente Municipal añadió que también se han presentado casos de violencia familiar en los hoteles en Mazatlán y en algunos casos de personas que vienen de fuera.

”Pero nos pega muy duro el tema de los feminicidios, tenemos que endurecer todavía más el tema de las unidades, se acude de manera inmediata, si ustedes revisan los reportes diarios que hay por violencia intrafamiliar son de espantarse, son se impresionarse todos los días hay reportes de violencia intrafamiliar, algo está pasando en la sociedad que no estamos abonando a tener una mejor forma de vida, a tener una mejor sociedad, es una situación muy triste que los feminicidios y sobre todo la violencia intrafamiliar sigue escalando”, continuó.

”Yo creo que sí debieran tener por lo menos un protocolo, por ejemplo los botones de pánico que pudieran ser una opción, tienen que actualizarse ese tipo de moteles, ese tipo de centros, de lugares donde se dice que suceden muchas cosas, a mí no me costa que dicen que hay temas incluso de droga, temas de cosas ahí indebidas, hay alcohol porque te venden alcohol, entonces si va haber alcohol, si va haber esos temas que no puedes estar monitoreando de manera constante por lo menos un botón de pánico, algo que pueda permitirle a las víctimas dar una alarma, una alerta”.

Reiteró que si bien es cierto no se puede estar atrás de la puerta escuchando, sí se puede tener una opción como un botón de pánico para que la persona que esté en riesgo emita una alerta y se le brinde auxilio.