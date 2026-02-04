Asume Édgar Emmanuel Campos Martínez mando de la Base Aérea Militar 10 en Culiacán

CULIACÁN. _ Édgar Emmanuel Campos Martínez asumió la comandancia de la Base Aérea Militar (BAM) número 10, con sede en Culiacán.

Al evento de toma de protesta asistieron el Gobernador Rubén Rocha Moya; la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde; y el Presidente Municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

El General de Ala Piloto Aviador del Estado Mayor, Édgar Emmanuel Campos Martínez, llega a la BAM después de más de un año marcado por la crisis de seguridad que persiste en Sinaloa desde septiembre de 2024. Su llegada corresponde a los ciclos militares habituales para los mandos de sede.

La toma de protesta del nuevo comandante estuvo a cargo del General de División Piloto Aviador, Carlos de Jesús Gracia Ríos, comandante de la Región Aérea Militar del Noroeste, para dar cumplimiento así al mandato de la Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, Claudia Sheinbuam Pardo.

Al término de la ceremonia militar, el Gobernador Rocha Moya se refirió a ese compromiso que le expresó el nuevo comandante de la Base Aérea Militar No. 10, el General Campos, de seguir apoyando en las tareas de seguridad, junto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

“El compromiso de ellos es estar aquí para servir como siempre en las tareas de seguridad que les corresponden a ellos, acuérdense que aquí hay participación de la Base Aérea sobre con los aviones y demás, entonces ellos vienen con el compromiso de participar en la estrategia”, dijo.

El General Édgar Emanuel Campos Martínez se ha desempeñado como piloto y comandante de Nave de los Escuadrones Aéreos 205, 209 y 214 de Operaciones Especiales; y ha ocupado diversos cargos en la Fuerza Aérea, como comandante del Escuadrón Aéreo 111, comandante de la Base de Operaciones de Chilpancingo, Guerrero; comandante de la Base de Mantenimiento de Guadalajara, Jalisco; comandante del Quinto Grupo Aéreo; y comandante interino de la Base Aérea Militar No. 18, de Hermosillo, Sonora.

Más recientemente, se ha desempeñado como jefe de la Sección Académica en la Escuela Superior de Guerra; y en funciones de Estado Mayor en los siguientes cargos: subjefe de Estado Mayor en el Ala de Combate, oficial de Planes en Operaciones contra el Narcotráfico del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, jefe de Operaciones en el Centro de Mando y Control del Sistema Integral de Vigilancia del mismo Estado Mayor Conjunto, y jefe de la Sección Tercera del Estado Mayor de la Región Aérea Militar del Centro, entre otras asignaciones militares.

Además existen dos publicaciones de libros de poesía que le atribuyen al General, el libro Sentimientos, sin fecha de publicación y el libro A destiempo, del año 2015.

También asistieron como invitados especiales el Secretario de Seguridad Pública, General Óscar Rentería Schazarino; el comandante de la Novena Zona Militar, General de Brigada, Santos Gerardo Soto; el General de Brigada, Julices Julián Tadeo González Calzada, coordinador estatal de la Guardia Nacional en Sinaloa; y el Contralmirante Fidel Sánchez Nava, jefe del Estado Mayor de la Octava Zona Naval.

De igual manera, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez; el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, magistrado Jesús Iván Chávez Rangel; y el vicefiscal del Estado, Dámaso Castro Saavedra.