Atacan a Alcaldesa de Bacanora; muere su hijo y ella resulta herida

SONORA. _ La alcaldesa del municipio de Bacanora, Sonora, Nora Alicia Biebrich Duarte, resultó lesionada el 24 de febrero de 2026 al ser víctima de un ataque armado registrado sobre la carretera Hermosillo-Mazatán, en el que su hijo perdió la vida. El hecho fue confirmado por el fiscal general de Justicia del Estado de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez.

Según las investigaciones preliminares de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el ataque se derivó de un incidente de tránsito registrado momentos antes del tiroteo. Sujetos armados descendieron de un vehículo y abrieron fuego en contra de la unidad en la que viajaba la presidenta municipal junto con su hijo, quien falleció a consecuencia de las heridas.

Salas Chávez descartó que la agresión guardara relación con la tensión registrada en distintos estados del país tras la captura y posterior muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Según la autoridad estatal, el hecho constituye un caso aislado vinculado al percance vial previo.

Las indagatorias se encontraban en desarrollo al momento de la publicación de esta nota. Las autoridades sonorenses no precisaron el estado de salud de Biebrich Duarte ni ofrecieron datos respecto a la identidad del hijo fallecido o el número de agresores involucrados.