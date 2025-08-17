$!Atacan a balazos a 5 hombres en la colonia Las Coloradas, en Culiacán

CULIACÁN._ Un saldo de cinco hombres heridos dejó un ataque a balazos la tarde de este domingo 17 de agosto en la colonia Las Coloradas, al sur de Culiacán. Según informes, fue alrededor de las 15:05 horas cuando civiles a bordo de una motocicleta arribaron al cruce de la calle San Alfonso y Abedules para abrir fuego contra las víctimas. Testigos señalan que los hombres se encontraban conviviendo en la calle cuando fueron atacados a balazos, quedando lesionado tras recibir algunos impactos.

Durante la balacera también resultó dañado un vehículo, así como un domicilio que se ubica en la intersección de ambas vialidades. El hecho fue reportado al número de emergencias 9-1-1, provocando una movilización de las autoridades de seguridad y salud para atender el caso.

Paramédicos del grupo Gerum y de la Cruz Roja Mexicana se encargaron de atender a tres de los hombres lesionados, de los cuales uno fue identificado como José, de 24 años; y otro como Brayan, de 28 años. Los tres fueron trasladados a un centro médico para recibir la atención especializada. Por su parte, en el lugar se informó que una cuarta víctima se transportó por sus propios medios en un vehículo particular para llegar hacia un hospital, mientras que también se habla que un quinto herido habría huido del lugar y hasta el momento no ha sido localizado.