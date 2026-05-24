Atacan a balazos a adolescente de 17 años en Navolato; está grave

CULIACÁN._ Un adolescente de 17 años resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos durante la mañana de este domingo 24 de mayo en Navolato.

La víctima fue identificada como Elmer Octavio, quien presentó al menos cuatro heridas producidas por disparos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

El atentado se reportó en las vías del tren que se encuentra en la entrada del municipio, donde el menor fue localizado tendido sobre la vía pública con lesiones de bala.

Tras el reporte al número de emergencias, paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital cercano.

Debido a la gravedad de las heridas, más tarde fue llevado a un hospital de Culiacán, donde permanece internado bajo atención médica especializada.

Corporaciones de seguridad desplegaron un operativo en el sector tras el ataque, mientras personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones correspondientes para esclarecer cómo ocurrió la agresión y localizar a los responsables.