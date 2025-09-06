$!Atacan a balazos a adolescente tras ser bajado de camión urbano en Mazatlán

El ataque se registró a las 17:00 horas sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa casi esquina con la carretera Internacional, a la altura de una plaza comercial.

MAZATLÁN._ Un adolescente resultó gravemente herido tras ser agredido a balazos este sábado en Mazatlán, luego de ser bajado a la fuerza de un camión urbano en el que iba con su madre.

Versiones de testigos relatan que Sergio Francisco “N” viajaba acompañado de su madre en un camión urbano cuando de pronto hombres armados interceptaron la unidad, abordaron y bajaron al menor de edad, a quien dispararon en varias ocasiones.

Policías municipales y socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar y estos últimos trasladaron de urgencia a un hospital al menor, quien presentó heridas de bala en la cabeza.

El resto de pasajeros que viajaban en el camión ruta Hogar del Pescador fueron evacuados y algunos sufrieron crisis nerviosa tras el atentado.