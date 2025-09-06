Seguridad
Atacan a balazos a adolescente tras ser bajado de camión urbano en Mazatlán

Hombres armados interceptaron una unidad de transporte público y dispararon contra un menor de edad de nombre Sergio Francisco, quien fue trasladado en estado grave a un hospital
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/09/2025 18:34
06/09/2025 18:34

MAZATLÁN._ Un adolescente resultó gravemente herido tras ser agredido a balazos este sábado en Mazatlán, luego de ser bajado a la fuerza de un camión urbano en el que iba con su madre.

El ataque se registró a las 17:00 horas sobre la avenida Óscar Pérez Escobosa casi esquina con la carretera Internacional, a la altura de una plaza comercial.

Versiones de testigos relatan que Sergio Francisco “N” viajaba acompañado de su madre en un camión urbano cuando de pronto hombres armados interceptaron la unidad, abordaron y bajaron al menor de edad, a quien dispararon en varias ocasiones.

Policías municipales y socorristas de Cruz Roja llegaron al lugar y estos últimos trasladaron de urgencia a un hospital al menor, quien presentó heridas de bala en la cabeza.

El resto de pasajeros que viajaban en el camión ruta Hogar del Pescador fueron evacuados y algunos sufrieron crisis nerviosa tras el atentado.

#Violencia
#Ataque a balazos
#Inseguridad
