Atacan a balazos a agente de la FGE frente a salón de fiestas en Culiacán

CULIACÁN._ Un agente de la Fiscalía General del Estado resultó herido por proyectil de arma de fuego durante un ataque registrado la madrugada de este domingo 5 de julio en la colonia Villa Bonita, al sur de Culiacán.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Juan José, de aproximadamente 30 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 05:00 horas sobre la Avenida de los Balcanes, cerca del Libramiento Benito Juárez, conocido como La Costerita, en las inmediaciones de un salón de fiestas.

Según la información disponible, el elemento de la Fiscalía fue interceptado por sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta, quienes le dispararon y lo hirieron en una pierna antes de escapar del lugar.

Paramédicos acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde recibe atención médica.

Tras el atentado, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo en la zona para tratar de localizar a los responsables, mientras agentes de investigación iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.