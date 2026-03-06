$!Atacan a balazos a automovilista en la colonia Guadalupe, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue atacado a balazos cuando transitaba a bordo de un vehículo durante la tarde de este viernes en la colonia Guadalupe, en Culiacán.

El atentado ocurrió sobre la calle Francisco Zarco, alrededor de las 17:50 horas, entre la avenida Álvaro Obregón y la calle Ruperto L. Paliza.

La víctima circulaba en un vehículo Chevrolet Aveo de color blanco que fue interceptado por desconocidos que le dispararon; aparentemente, las balas ingresaron por el lado del copiloto.