$!Atacan a balazos a automovilista en la colonia Guadalupe, en Culiacán

CULIACÁN._ Un hombre fue atacado a balazos cuando transitaba a bordo de un vehículo durante la tarde de este viernes en la colonia Guadalupe, en Culiacán.
El atentado ocurrió sobre la calle Francisco Zarco, alrededor de las 17:50 horas, entre la avenida Álvaro Obregón y la calle Ruperto L. Paliza.
La víctima circulaba en un vehículo Chevrolet Aveo de color blanco que fue interceptado por desconocidos que le dispararon; aparentemente, las balas ingresaron por el lado del copiloto.
Paramédicos llegaron al lugar y brindaron atención de emergencia al agredido, quien fue trasladado a un centro de salud.
Hasta el momento, no se ha revelado su identidad ni se han proporcionado detalles sobre su estado de salud.
Autoridades de la Guardia Nacional acordonaron el área y cerraron el acceso a la calle Francisco Zarco desde la avenida Álvaro Obregón.