Atacan a balazos a automovilista en la colonia Guadalupe, en Culiacán

Paramédicos atendieron al hombre en el lugar de la agresión este viernes y lo trasladaron a un hospital
Noroeste/Redacción |
06/03/2026 18:29

CULIACÁN._ Un hombre fue atacado a balazos cuando transitaba a bordo de un vehículo durante la tarde de este viernes en la colonia Guadalupe, en Culiacán.

El atentado ocurrió sobre la calle Francisco Zarco, alrededor de las 17:50 horas, entre la avenida Álvaro Obregón y la calle Ruperto L. Paliza.

La víctima circulaba en un vehículo Chevrolet Aveo de color blanco que fue interceptado por desconocidos que le dispararon; aparentemente, las balas ingresaron por el lado del copiloto.

Paramédicos llegaron al lugar y brindaron atención de emergencia al agredido, quien fue trasladado a un centro de salud.

Hasta el momento, no se ha revelado su identidad ni se han proporcionado detalles sobre su estado de salud.

Autoridades de la Guardia Nacional acordonaron el área y cerraron el acceso a la calle Francisco Zarco desde la avenida Álvaro Obregón.

