Atacan a balazos a automovilista en la colonia Miguel Hidalgo de Culiacán; permanece grave

Una persona fue atacada a disparos la tarde de este miércoles mientras circulaba a bordo de su vehículo por la colonia Miguel Hidalgo, en Culiacán.

La agresión se reportó alrededor de las 14:30 horas sobre la calle Lorenzo de Zavala, entre la avenida Jaime Torres Bodet y la calle Cecilia Zadi.

En el lugar quedó abandonado un vehículo Chevrolet Aveo, color blanco y de modelo reciente, el cual presentaba impactos de bala en la ventana del asiento trasero del lado del copiloto.

La víctima no ha sido identificada; únicamente se informó que fue trasladada a un hospital, donde su estado de salud fue reportado inicialmente como grave.

El sitio del ataque se ubica a una calle de la zona donde recientemente autoridades estatales y militares localizaron tres talleres clandestinos de blindaje artesanal, en los que aseguraron explosivos y vehículos con blindaje.

El área permanece acordonada y bajo resguardo de personal del Ejército Mexicano, que mantiene cerrada la circulación.