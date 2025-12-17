Seguridad
|
Violencia

Atacan a balazos a conductor en el sector Los Mezcales, en Culiacán

La persona herida fue llevada de urgencia a un hospital, mientras que en el lugar quedó abandonado un vehículo con impactos de bala frente a una taquería
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
17/12/2025 22:53
17/12/2025 22:53

CULIACÁN._ Un automovilista resultó herido por impactos de bala tras ser objeto de un ataque armado en las inmediaciones del sector Los Mezcales, al norte de Culiacán.

La agresión se registró sobre la prolongación de la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Leopoldo Sánchez Celis y Del Río.

$!Atacan a balazos a conductor en el sector Los Mezcales, en Culiacán

La víctima no ha sido identificada, ya que fue llevada de urgencia a un hospital, sin proporcionarse mayores detalles sobre sus heridas.

Mientras, en la escena quedó abandonado el vehículo que tripulaba, tipo sedán de color negro, que presentó varios impactos por proyectil de arma de fuego, justo enfrente de una taquería.

A la escena respondieron elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron para preservar los indicios y que las autoridades comiencen las investigaciones correspondientes.

$!Atacan a balazos a conductor en el sector Los Mezcales, en Culiacán
#Violencia
#Ataque a balazos
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube