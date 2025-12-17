$!Atacan a balazos a conductor en el sector Los Mezcales, en Culiacán

La agresión se registró sobre la prolongación de la avenida Álvaro Obregón, entre las calles Leopoldo Sánchez Celis y Del Río.

CULIACÁN._ Un automovilista resultó herido por impactos de bala tras ser objeto de un ataque armado en las inmediaciones del sector Los Mezcales, al norte de Culiacán.

La víctima no ha sido identificada, ya que fue llevada de urgencia a un hospital, sin proporcionarse mayores detalles sobre sus heridas.

Mientras, en la escena quedó abandonado el vehículo que tripulaba, tipo sedán de color negro, que presentó varios impactos por proyectil de arma de fuego, justo enfrente de una taquería.

A la escena respondieron elementos de la Guardia Nacional, quienes acordonaron para preservar los indicios y que las autoridades comiencen las investigaciones correspondientes.