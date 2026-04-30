$!Atacan a balazos a conductor en la Calzada Heroico Colegio Militar, en Culiacán; resulta herido

Un joven resultó herido por disparos de arma de fuego luego de ser atacado mientras circulaba en su vehículo sobre la Calzada Heroico Colegio Militar, a la altura de la Colonia Emiliano Zapata, al sur de Culiacán. El hecho se registró alrededor del mediodía de este jueves 30 de abril, en el cruce con la Calle Plan de Guadalupe, cuando el conductor viajaba de norte a sur a bordo de un automóvil Chevrolet color negro.

De acuerdo con los primeros informes, civiles armados que se desplazaban en otra unidad se le emparejaron y abrieron fuego en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga. Tras la agresión, el vehículo quedó con múltiples impactos de bala en diferentes partes de la carrocería, incluyendo el parabrisas, la parte trasera y el costado del lado del conductor.

Elementos del Ejército Mexicano acudieron rápidamente al sitio, debido a que el ataque ocurrió a pocos metros del cuartel militar. Al llegar, localizaron al conductor herido aún dentro del automóvil. Los militares brindaron los primeros auxilios en el lugar, extrajeron al lesionado del vehículo y le colocaron vendajes en la zona del abdomen y la espalda, donde presentaba heridas.

Minutos después, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron para continuar con la atención y trasladaron al herido a un hospital. La víctima no ha sido identificada oficialmente; solo se informó que se trata de un hombre joven, de complexión delgada y tez morena.