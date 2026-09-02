$!Atacan a balazos a director de Protección Civil de Mazatlán en la colonia Montuosa

MAZATLÁN. _Un ataque armado contra Óscar Roberto Osuna Tirado, director de Protección Civil de Mazatlán, se registró la mañana de este miércoles 2 de septiembre en la colonia Montuosa.

El reporte se recibió minutos antes de las 8:00 horas, lo que generó una intensa movilización de elementos de las distintas corporaciones de seguridad hacia el sector donde ocurrió la agresión.

De acuerdo con los primeros informes, Osuna Tirado circulaba a bordo de una unidad oficial sobre la avenida Gutiérrez Nájera, entre las calles Alejandro Quijano y Gabriel Leyva, acompañado por otro elemento de Protección Civil, identificado como Raúl “N”, quien conducía el vehículo.