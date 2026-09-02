$!Atacan a balazos a director de Protección Civil de Mazatlán en la colonia Montuosa

MAZATLÁN. _Un ataque armado contra Óscar Roberto Osuna Tirado, director de Protección Civil de Mazatlán, se registró la mañana de este miércoles 2 de septiembre en la colonia Montuosa.
El reporte se recibió minutos antes de las 8:00 horas, lo que generó una intensa movilización de elementos de las distintas corporaciones de seguridad hacia el sector donde ocurrió la agresión.
De acuerdo con los primeros informes, Osuna Tirado circulaba a bordo de una unidad oficial sobre la avenida Gutiérrez Nájera, entre las calles Alejandro Quijano y Gabriel Leyva, acompañado por otro elemento de Protección Civil, identificado como Raúl “N”, quien conducía el vehículo.
En ese punto, ambos fueron interceptados por sujetos armados que presuntamente les dispararon. El funcionario municipal resultó lesionado, mientras que su acompañante salió ileso.
Tras la agresión, elementos de seguridad acudieron al lugar y el director de Protección Civil fue trasladado a recibir atención médica. De manera preliminar, se informó que Osuna Tirado se encontraba estable y consciente.
La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que, tras recibir el reporte de la agresión contra el funcionario municipal, el Grupo Interinstitucional desplegó una fuerza de reacción para atender la situación.
En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, la dependencia reportó inicialmente dos personas lesionadas, entre ellas el director de Protección Civil de Mazatlán.
“Se reportan dos personas lesionadas, quienes ya reciben atención médica, entre ellas el Director de Protección Civil de Mazatlán. Las corporaciones de seguridad se encuentran en la avenida Gutiérrez Nájera, en el sector Montuosa, brindando atención”, señaló la SSPE.
Sin embargo, durante la cobertura en el lugar, Noroeste constató que el único lesionado tras la agresión fue Osuna Tirado, mientras que el elemento que lo acompañaba resultó ileso.
El sector permanece bajo vigilancia de las corporaciones de seguridad, mientras se espera que las autoridades proporcionen mayor información sobre la agresión y el estado de salud del funcionario municipal.