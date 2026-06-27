$!Atacan a balazos a dos adolescentes en la Ampliación 5 de Febrero, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos adolescentes fueron atacados a balazos la tarde de este sábado 27 de junio en la colonia Ampliación 5 de Febrero, al suroriente de Culiacán.
La agresión fue reportada alrededor de las 14:40 horas sobre la calle Convención de Apatzingán, a la altura del Jardín de Niños José Limón y cerca de una tortillería.
De acuerdo con los primeros informes, los menores viajaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptados por hombres armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar con rumbo desconocido.
Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y localizaron únicamente a uno de los adolescentes lesionados, ya que el otro había sido trasladado momentos antes en un vehículo particular a un hospital.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana brindaron atención prehospitalaria al menor que permanecía en la escena, quien fue reportado en estado delicado y posteriormente trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.
Familiares identificaron a los lesionados como Andrés, de 15 años de edad; y Raúl, de 17.
En el lugar quedó abandonada la motocicleta en la que viajaban ambas víctimas, por lo que las autoridades acordonaron el área para preservar los indicios relacionados con la agresión.
Posteriormente, agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación.