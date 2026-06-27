$!Atacan a balazos a dos adolescentes en la Ampliación 5 de Febrero, en Culiacán

CULIACÁN._ Dos adolescentes fueron atacados a balazos la tarde de este sábado 27 de junio en la colonia Ampliación 5 de Febrero, al suroriente de Culiacán.

La agresión fue reportada alrededor de las 14:40 horas sobre la calle Convención de Apatzingán, a la altura del Jardín de Niños José Limón y cerca de una tortillería.

De acuerdo con los primeros informes, los menores viajaban a bordo de una motocicleta cuando fueron interceptados por hombres armados, quienes les dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar con rumbo desconocido.

Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos del Ejército Mexicano acudieron al lugar y localizaron únicamente a uno de los adolescentes lesionados, ya que el otro había sido trasladado momentos antes en un vehículo particular a un hospital.