$!Atacan a balazos a dos hermanos en el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán; uno muere y otro resulta herido

Dos hermanos fueron atacados a balazos la noche de este lunes 13 de julio cuando circulaban en un vehículo sobre el bulevar Emiliano Zapata, a la altura de una plaza comercial, en la colonia Francisco Villa, en Culiacán.

El atentado fue reportado alrededor de las 20:15 horas, casi en el cruce con la avenida Manuel Clouthier, donde las víctimas viajaban a bordo de un automóvil Chevrolet de color negro.

De acuerdo con los primeros reportes, Alan Rafael, de 22 años, y su hermano Brandon Uriel, de 18, fueron interceptados por civiles armados que viajaban en otro vehículo, desde donde les dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.

Al arribar al lugar, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal localizaron sin vida a Alan Rafael, quien quedó recostado en el asiento del conductor, ya que era quien manejaba la unidad.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron que ya no contaba con signos vitales.