$!Atacan a balazos a dos hermanos en el bulevar Emiliano Zapata, en Culiacán; uno muere y otro resulta herido

Dos hermanos fueron atacados a balazos la noche de este lunes 13 de julio cuando circulaban en un vehículo sobre el bulevar Emiliano Zapata, a la altura de una plaza comercial, en la colonia Francisco Villa, en Culiacán.
El atentado fue reportado alrededor de las 20:15 horas, casi en el cruce con la avenida Manuel Clouthier, donde las víctimas viajaban a bordo de un automóvil Chevrolet de color negro.
De acuerdo con los primeros reportes, Alan Rafael, de 22 años, y su hermano Brandon Uriel, de 18, fueron interceptados por civiles armados que viajaban en otro vehículo, desde donde les dispararon en repetidas ocasiones antes de darse a la fuga.
Al arribar al lugar, elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Municipal localizaron sin vida a Alan Rafael, quien quedó recostado en el asiento del conductor, ya que era quien manejaba la unidad.
Paramédicos de Cruz Roja Mexicana confirmaron que ya no contaba con signos vitales.
Brandon Uriel no fue localizado en la escena, debido a que había sido trasladado en un vehículo particular a un hospital para recibir atención médica por las heridas de bala que sufrió durante la agresión.
De manera preliminar, se informó que Alan Rafael laboraba como conductor de una plataforma digital de transporte.
La zona fue acordonada por las autoridades y ambos carriles del bulevar Emiliano Zapata permanecieron cerrados temporalmente mientras agentes de la Policía de Investigación y peritos de la Fiscalía General del Estado realizaban las diligencias correspondientes.