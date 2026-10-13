$!Atacan a balazos a dos hombres en la calle México, casi esquina con Paseo Claussen, en Mazatlán; fallece uno en el hospital

MAZATLÁN.- Dos hombres fueron atacados a balazos cuando se encontraron en la calle México 68, casi esquina con Paseo Claussen, en el Centro de Mazatlán.

Los hechos se registraron alrededor de las 15:30 horas de este martes 13 de octubre a unos metros de la Playa Norte.

Uno resultó gravemente herido y fue trasladado en una ambulancia de la Cruz Roja para recibir atención médica, policías municipales a bordo de motocicletas y militares en una camioneta escoltaron la ambulancia.

Más tarde se informó que perdió la vida en el hospital. Fue identificado como José Vicente, de 44 años de edad.

Mientras que el segundo agredido logró llegar hasta la zona de urgencias de la Unidad Médica Número 45 del IMSS, cercana al lugar del ataque.