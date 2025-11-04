$!Atacan a balazos a dos mujeres en Culiacán; una muere en el lugar

CULIACÁN. _ Una mujer perdió la vida y otra más resultó herida tras ser atacadas con disparos de arma de fuego la tarde del martes 4 de noviembre en la colonia 21 de Marzo, al sur de la capital sinaloense. El hecho violento ocurrió alrededor de las 16:00 horas.

El sitio del ataque se registró en el cruce de las calles Eulogio Parra y la avenida Ejército Nacional, a un costado de un centro deportivo ubicado en esa zona de la ciudad.

Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas por las autoridades. La mujer que falleció, de tez blanca y complexión robusta, vestía un short de licra y playera de color negro, y su cuerpo quedó tendido de costado sobre la banqueta.